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На специальном заседании во вторник КС не избрал главу суда
15:33 14.06.2022 |
На специальном пленарном заседании 14 июня судьи Конституционного суда Украины не избрали главу суда.
"Сегодня состоялось специальное планарное заседание, главу суда не избрали", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в КС во вторник.
О дате проведения следующего специального пленарного заседания для голосования по избранию главы суда пока не известно.
По процедуре КС должен провести специальное заседание по выборам главы суда в течение месяца с момента окончания полномочий предыдущего главы суда.
Ранее представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа") сообщала, что выборы нового главы КС ожидаются до 15 июня.
"Согласно регламенту Конституционного суда, на протяжении месяца с момента прекращения полномочий предыдущего главы суда должны состояться выборы следующего... Поскольку полномочия Тупицкого (бывшего главы КС Александра Тупицкого - ИФ) прекратились 15 мая, мы ожидаем, что до 15 июня, то есть уже не позже следующей недели, Конституционный суд должен провести выборы нового главы", - сказала она в эфире национального телемарафона #UAразом в субботу.
Совгиря также подчеркнула, что ни Конституция Украины, ни закон о Конституционном суде не содержат каких-либо ограничений по поводу выборов главы КС во время военного положения.
На вопрос о том, кто является претендентами на эту должность, она отметила, что не уполномочена комментировать этого, поскольку КС официально не обнародовал данную информацию.
По ее словам, для избрания главы КС необходимо 10 голосов судей из 14 действующих в настоящее время.
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