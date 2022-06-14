Еврокомиссия планирует положительное заключение по заявке Украины на вступление - Politico

Еврокомиссия планирует в своем заключении по заявке Украины на вступление в ЕС рекомендовать предоставить ей статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на нескольких должностных лиц, знакомых с деталями состоявшихся в понедельник обсуждений.

Обсуждение между еврокомиссарами состоялось после субботнего визита в Киев президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Источники, знакомые с деталями обсуждений, говорят, что в Еврокомиссии хорошо осознают, какую цену сейчас платят украинцы, и понимают необходимость послать президенту РФ Владимиру Путину мощный сигнал, что у него нет шансов вернуть Украину в свою "сферу влияния".

По словам должностных лиц и дипломатов, три страны все еще выступают против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата сейчас. Допускают, что на саммите лидеров некоторые могут занять позицию о том, чтобы предоставлять Украине кандидатство с определенными условиями, или предложить что-нибудь альтернативное, чтобы не предоставлять кандидатский статус. Сторонники Украины убеждают, что любая отсрочка будет деморализующим ударом для украинцев.