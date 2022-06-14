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Посольство Франции отрицает заявление о планах Макрона ехать в Киев
08:28 14.06.2022 |
Первый советник посольства Франции в Украине Брюно Кассанель "категорически отрицает" приписываемый ему комментарий "Суспільному" о возможном визите президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину, говорится на странице посольства в Facebook.
"В настоящее время Кассанель находится в отпуске во Франции и не располагает информацией о вышеназванном визите, о чем он и заявил журналисту "Суспільного", отвечая на вопросы", - говорится в заявлении.
По материалам:
Deutsche Welle
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