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Производитель немецких Marder заявил о готовности немедленно передать их Украине
09:29 13.06.2022 |
Несколько боевых машин пехоты Marder от немецкого производителя Rheinmetall, которые были сняты с вооружения Бундесвером, в настоящее время прошли модернизацию, и могут быть доставлены в Украину немедленно.
Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Bild, пишет "Европейская правда".
"Мы находимся в процессе ремонта 100 боевых машин пехоты Marder, первые машины уже готовы. Когда и куда они должны быть доставлены, решает федеральное правительство", - сказал Паппергер.
Издание опубликовало фото пяти модернизированных Marder, стоимость каждой бронемашины составляет от 850 тысяч евро до 1 млн евро в зависимости от оборудования.
Также на складе Rheinmetall для модернизации находятся 88 танков Leopard 1 и других танков Leopard 2.
В связи с высоким спросом на военную технику Rheinmetall хочет увеличить мощности.
"Мы ожидаем значительного увеличения продаж до 20% в год и сейчас находимся в процессе увеличения наших мощностей. Мы можем по крайней мере утроить производство боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, производство бронемашин может быть удвоено, потому что мы можем очень быстро восстановить большую часть инфраструктуры времен холодной войны", - сказал Паппергер.
Напомним, в конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал во вторник обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставляет в Украину бронемашины советского производства.
Однако, по данным издания Bild, речь идет о немецких бронемашинах, на которые компания Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину в Федеральный совет безопасности еще 22 апреля.
Немецкая сторона не сообщала, когда будет завершен процесс передачи техники Греции.
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