Финансовые новости
- |
- 14.06.22
- |
- 01:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Гаубицы из Германии Украина получит во второй половине июня – посол
09:22 13.06.2022 |
[thumb=left][/thumb]
Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Германия намерена доставить в Украину гаубицы Panzerhaubitze 2000 около 22 июня.
Об этом он рассказал в интервью НВ.
Посол отметил, что несмотря на обещания, Германия до сих пор не доставила в Украину ни одну единицу тяжелого оружия.
"По состоянию на сегодняшний день, на 105 день войны РФ против Украины, ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники - по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки - ни одна не была поставлена в Украину", - отметил он.
Посол отметил, впрочем, что в ближайшее время ожидается осуществление по меньшей мере двух обещаний по поводу поставок тяжелого оружия.
"7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам - мы эти системы получим где-то 22 июня", - отметил Мельник.
Позже ожидается поставка ЗСУ Gepard.
"Это тоже старое оружие - 30 единиц: 15 Gepard - до конца июля, еще 15 - до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных немецким правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации", - добавил он.
Накануне Мельник обратил внимание на то, что в последние месяцы Германия увеличила объемы импорта из России.
Ранее издание Spiegel сообщило, что, несмотря на заявления Шольца об увеличении военной помощи Украины, она пока не получила ни одной единицы тяжелого немецкого вооружения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждений о войне
|Украинский паспорт для Фридмана. Что даст Зеленскому спасение российских олигархов
|Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Не на часі» кончилось. Почему Зеленскому лучше предъявить предателей, не дожидаясь победы
|Словакия будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику
|Производитель немецких Marder заявил о готовности немедленно передать их Украине
|Германия отвергла идею Испании передать Украине 40 танков Leopard – СМИ
|Гаубицы из Германии Украина получит во второй половине июня – посол
|Шольц планирует визит в Киев вместе с лидерами Франции и Италии – Bild
|Порошенко и волонтеры представили комплекс оптоэлектронной разведки для фронта - «Евросолидарность»
Это интересно
|Facebook может пересмотреть планы сотрудничества с новостными изданиями - WSJ
|Xiaomi выпустила мощные игровые смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на глобальный рынок
|AMD рассказала о потребительских процессорах с архитектурой Zen 5 и упомянула о 3-нм технологии
|AMD объяснила прирост производительности в Zen 4: +8 % за счёт IPC, а остальное даст частота
|Intel представила Smooth Sync — технологию синхронизации кадров для дисплеев с фиксированной частотой обновления
|В США утвердили новые стандарты зарядных станций для электромобилей
|Starlink получил лицензию оператора в Украине