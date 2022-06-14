Шольц планирует визит в Киев вместе с лидерами Франции и Италии – Bild

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет приехать в Киев вместе с лидерами Франции и Италии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild.

По информации издания, канцлер планирует совместную поездку с Эммануэлем Макроном и Марио Драги перед саммитом G7 в конце июня.

Париж и Берлин уже некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев. Отмечается, что Макрон был согласен на визит только после парламентских выборов во Франции, которые состоятся 12 июня. Идея привлечь главу итальянского правительства третьей стороной исходила от Франции.

Ранее Шольц заявлял, что хочет посетить Киев только в том случае, если будет повод: "Я не присоединюсь к группе людей, которые делают что-то на короткое время ради фотосессии".

В пятницу и субботу Шольц путешествовал по Западным Балканам, что продемонстрировать поддержку Косово, Сербии, Албании, Северной Македонии, Черногории и Боснии на их пути к вступлению в ЕС.

Очевидно, в случае приезда Шольца в Украину вопрос предоставления статуса кандидата будет одним из главных, так как уже через две недели состоится саммит лидеров ЕС.

Напомним, 11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и заявила, что они позволят финализировать оценку заявки Украины на вступление в ЕС до конца следующей недели.

Ранее источники "ЕП" сообщали, что цель визита фон дер Ляен - объяснить лично президенту Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита ЕС.