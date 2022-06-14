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Порошенко и волонтеры представили комплекс оптоэлектронной разведки для фронта - «Евросолидарность»
09:13 13.06.2022 |
Пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко и волонтеры представили комплекс оптоэлектронной разведки, разработанный украинскими инженерами совместно с волонтерами ОО "Справа Громад" и Фондом Порошенко для фронта, сообщает пресс-служба партии "Евросолидарность".
"Первый мобильный высокотехнологичный комплекс оптоэлектронной разведки, созданный украинскими инженерами совместно с волонтерами ОО "Дело громад" и Фондом Порошенко, вскоре отправится на фронт", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу.
Отмечается, что "в комплексе имеется интегрированный БПЛА, камеры с 50-кратным зумом и тепловизором", которые "обладают способностью автономно работать в течение недели, а данные через Старлинк мгновенно передаются прямо в передовой пункт управления группировкой войск".
По словам Порошенко, "зарубежные аналоги (комплекса - ИФ) стоят миллионы долларов - не сотни тысяч. Они лицензированы, нам их не продают, даже если бы деньги и были".
"Здесь (в комплексе - ИФ) мощное программное обеспечение, за которое мы благодарим ООО "Укрспецсистемс". Хочу отдельно поблагодарить фирму SECUR GROUP - очень мощные инженеры, воплотившие это в металл. Очень большое количество тысяч составляющих - она сложна в сборке, но очень мощная и простая в работе", - подчеркивает волонтер Глеб Бабич, инициатор проекта.
"В этот комплекс из собственного военного опыта вложено все, чтобы людям, которые будут работать, было надежно, удобно. И чтобы мгновенно был результат уничтожения врага. Мы для этого все сделали, и через несколько дней мы это испытаем уже на фронте, а после этого запустим остальные комплексы. Думаю, что это очень поможет вооруженным силам(...)", - подытожил Бабич.
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