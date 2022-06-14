Финансовые новости
- |
- 14.06.22
- |
- 01:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленский стал лауреатом премии имени Бориса Немцова
09:03 13.06.2022 |
Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом премии имени Бориса Немцова за смелость, говорится в сообщении фонда, обнародованном в воскресенье, 12 июня. В сообщении отмечается, что в нынешнем году на фоне российской агрессии против Украины Фонд Бориса Немцова принял решение номинировать на свою премию исключительно украинских представителей.
Среди соискателей премии, помимо президента Украины, были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и Совета фонда победу одержал Владимир Зеленский.
Жанна Немцова желает победы Украине
Соучредитель фонда Жанна Немцова заявила, что ее фонд осуждает военную агрессию России против Украины. "Сам Борис Немцов всегда выступал против войны с Украиной. В 2014 году он собирал многочисленные митинги в Москве против этой войны. Он понимал, что Путин развязывает войну с Украиной, потому что не хочет, чтобы страна стала частью Европы. Я желаю Украине скорейшей победы и считаю это патриотической позицией, потому что победа Украины - это поражение авторитарного путинского режима, это победа ценностей гуманизма" - пояснила она.
Фонд Бориса Немцова ежегодно присуждает награду за исключительную отвагу в отстаивании демократических ценностей и прав человека. Премия вручается общественным деятелям, журналистам, деятелям культуры. В прошлые годы лауреатами премии становились политики Алексей Навальный и Лев Шлосберг, гражданские активисты Константин Котов, Анастасия Шевченко, Ильдар Дадин и Надежда Митюшкина.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждений о войне
|Украинский паспорт для Фридмана. Что даст Зеленскому спасение российских олигархов
|Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Не на часі» кончилось. Почему Зеленскому лучше предъявить предателей, не дожидаясь победы
|Словакия будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику
|Производитель немецких Marder заявил о готовности немедленно передать их Украине
|Германия отвергла идею Испании передать Украине 40 танков Leopard – СМИ
|Гаубицы из Германии Украина получит во второй половине июня – посол
|Шольц планирует визит в Киев вместе с лидерами Франции и Италии – Bild
|Порошенко и волонтеры представили комплекс оптоэлектронной разведки для фронта - «Евросолидарность»
Это интересно
|Facebook может пересмотреть планы сотрудничества с новостными изданиями - WSJ
|Xiaomi выпустила мощные игровые смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на глобальный рынок
|AMD рассказала о потребительских процессорах с архитектурой Zen 5 и упомянула о 3-нм технологии
|AMD объяснила прирост производительности в Zen 4: +8 % за счёт IPC, а остальное даст частота
|Intel представила Smooth Sync — технологию синхронизации кадров для дисплеев с фиксированной частотой обновления
|В США утвердили новые стандарты зарядных станций для электромобилей
|Starlink получил лицензию оператора в Украине