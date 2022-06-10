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Макрон заявил о готовности поставить Украине больше тяжелого вооружения
11:25 10.06.2022 |
Президент Франции Макрон пообещал в случае необходимости предоставить Украине более тяжелое вооружение.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Елисейского дворца.
В телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским Макрон подчеркнул, что его страна остается на стороне Украины. Макрон спросил Зеленского о нуждах в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи.
"Он сказал президенту Зеленскому, что Франция останется мобилизованной для удовлетворения нужд Украины, включая тяжелое вооружение" - говорится в сообщении.
Франция уже поставила в Украину около десятка гаубиц Caesar и научила украинских солдат во Франции управлять этим оружием. Установленные на грузовике Caesar калибром 155 миллиметров могут точно поражать цели на расстоянии до 40 километров. Франция также предоставляет противотанковые ракеты Milan.
Новый министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время визита в Киев в конце мая заявила, что будет "конкретный ответ" на запрос Украины о поставках тяжелого оружия.
По словам Елисейского дворца, Макрон и Зеленский договорились оставаться на связи, особенно в контексте заключения Еврокомиссии по поводу заявки Украины на членство в Европейском Союзе и дальнейшее обсуждение на заседании Европейского Совета 23-24 июня.
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