Зеленский ввел санкции против Путина

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении 35 российских чиновников, в том числе Владимира Путина.

Соответствующий указ президента №400/2022 от 9 июня обнародован на официальном сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, Кабинету Министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности введенных санкций.

В свою очередь, МИД должен проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Согласно приложению к указу, в отношении Владимира Путина бессрочно введено 18 видов санкций, включая блокировку активов и запрет на въезд.

Аналогичные санкции введены в отношении пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также других членов российского правительства, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, внешних дел Сергея Лаврова, министра финансов Сергея Силуанова.