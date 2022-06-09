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Зеленский ввел санкции против Путина
18:44 09.06.2022 |
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении 35 российских чиновников, в том числе Владимира Путина.
Соответствующий указ президента №400/2022 от 9 июня обнародован на официальном сайте главы государства.
Указ вступает в силу со дня его опубликования, Кабинету Министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности введенных санкций.
В свою очередь, МИД должен проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Согласно приложению к указу, в отношении Владимира Путина бессрочно введено 18 видов санкций, включая блокировку активов и запрет на въезд.
Аналогичные санкции введены в отношении пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также других членов российского правительства, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, внешних дел Сергея Лаврова, министра финансов Сергея Силуанова.
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