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В «ДНР» трех иностранных добровольцев приговорили к смертной казни
18:40 09.06.2022 |
"Верховный суд" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в четверг, 9 июня, приговорил к смертной казни трех иностранцев по делу об участии в боевых действияхна стороне Украины. Об этом сообщает РБК.
Приговор вынесли двум подданным Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также подданному Марокко Саадуну Брагиму. Им вменили в вину "наемничество и насильственный захват власти группой лиц". Смертную казнь предусматривает последняя статья законодательства "ДНР". Судебный процесс занял три дня
Эйден Аслин начал служить в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ в 2018 году. В плен он попал в середине апреля. В это же время "Народная милиция ДНР" взяла в плен и 48-летнего экс-военного Королевского английского полка Шона Пиннера из той же бригады.
О Саадуне Брагиме известно, что ему 21 год. Он приехал в Украину в 2019 году и учился на факультете аэродинамических и космических технологий Киевского политехнического института. Год назад он бросил учебу и пошел служить по контракту в ту же 36-ю отдельную бригаду морской пехоты. В плен он попал во время боев в Волновахе.
Глава судебной коллегии сообщил, что осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.
Интернациональный легион для добровольцев
Вскоре после начала войны России против Украины президент Владимир Зеленский призвал добровольцев со всего мира приезжать в страну, чтобы с оружием в руках помочь бороться против российской агрессии. "Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века", - заявил президент Украины.
Для иностранных граждан с этой целью был создан отдельный Интернациональный легион территориальной обороны. По состоянию на 6 марта, по словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в Украину, чтобы воевать на ее стороне против России, направляются добровольцы и опытные ветераны из 52 стран мира. По данным Львовской облгосадминистрации, вступить в ряды интернационального легиона изъявили желание уже более 20 тысяч человек из 80 стран мира.
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