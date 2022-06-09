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Лидеры фракций Европарламента призвали саммит ЕС предоставить статус кандидата Украине и Молдове
16:45 09.06.2022 |
Лидеры фракций Европарламента призвали саммит ЕС предоставить статус кандидата Украине и Молдове
Лидеры фракций Европарламента выступили с призывом к саммиту Евросоюза предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление на июньском саммите ЕС, а по Грузии попросили "работать над таким статусом".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления.
"Мы, лидеры политических групп Европарламента, обращаемся к главам государств и правительств, которые встретятся 23-24 июня, чтобы принять решение по заявкам Украины, Республики Молдова и Грузии на вступление в Европейский Союз. ЕС должен проявить мужество, решительность и дальновидность в сегодняшнем контексте жестокой агрессивной войны против нашего европейского соседа Украины и ухудшения международной обстановки", - говорится в заявлении.
Отмечается, что ЕС должен быть надежным партнером и геополитическим игроком, "заслуживающим доверия, живущего в соответствии со своими принципами и ценностями, демонстрируя солидарность с теми, кто отстаивает те же идеалы".
"Граждане Украины хотят жить в свободной, демократической и преуспевающей стране, которая является гордым и преданным членом европейской семьи. Мы признаем, что эти надежды разделяют народы Грузии и Молдовы, а также страны Западных Балкан, ожидания которых нельзя и дальше игнорировать", - сказано в утвержденном заявлении.
"Вот почему мы настоятельно призываем вас предоставить статус кандидата в члены ЕС в Украине и Республике Молдова в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе", - призвали лидеры фракций Европарламента.
В то же время они призвали саммит ЕС "работать над предоставлением того же статуса Грузии, выполняя законные надежды грузинского народа".
Следует отметить, что в проекте заявления содержался призыв предоставить статус всем трем странам ассоциированного трио - Украине, Молдове и Грузии, однако в итоге в отношении Грузии были внесены изменения.
В среду Европарламент принял резолюцию о нарушении свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии и проголосовал за поправку, призывающую государства-члены и демократических партнеров рассмотреть возможность введения персональных санкций против олигарха Бидзины Иванишвили.
В Еврокомиссии заявили, что коллегия комиссаров, скорее всего, рассмотрит проект вывода по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии 17 июня.
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