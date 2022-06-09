Идея реестра олигархов утратила актуальность - глава НАПК

Идея реестра олигархов утратила актуальность, заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков.

«По моему мнению (идея реестра олигархов, - прим) потеряла актуальность, ведь люди, которых мы раньше считали олигархами, потеряли центры своего влияния. Речь идет не только о бизнесе, но и, например, о телеканалах», - заявил глава агентства.

После окончания войны, одной из главных задач будет вступление страны в ЕС, а значит, борьба с коррупцией и создание единых условий для всех, испытывал Новиков.

Напомним, закон об олигархах, предусматривавший создание соответствующего реестра, был принят осенью 2021 года. Идею закона раскритиковали в ЕС, его экспертизу проводит Венецианская комиссия.