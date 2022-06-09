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Украинская армия теряет до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными ежедневно – Резников
11:55 09.06.2022 |
До 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно в ходе российско-украинской войны, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери. Но пока что имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта. Важно сохранять концентрацию. Тогда Украина победит!", - написал Резников в Facebook в четверг.
Главным достижением с начала полномасштабной агрессии РФ он назвал сохранение синергии всего военно-политического руководства Украины, а целью – "победить Россию, как бы сложно это ни было".
Министр обороны заявил, что категорически недоволен темпами и количеством поставляемого Украине вооружения, но при этом высказал благодарность странам, которые Украину поддерживают.
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