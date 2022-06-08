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Кулеба: Украина не воспринимает альтернативу статусу кандидата на вступление в ЕС, никаких суррогатов
14:02 08.06.2022 |
Украина не воспринимает никакие альтернативы предоставлению статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами, пишет "Европейская правда".
"Мы не будем воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы вместо статуса кандидата, какими бы они ни были. Нам нужен статус кандидата на членство в ЕС. Не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата или другой суррогат, ничего другого. Мы давно играем в эту игру и знаем, как это работает", - сказал Кулеба.
По его словам, Украина отвечает критериям статуса кандидата, но в Европе все еще есть скептики, пытающиеся навязать альтернативу.
"Я хочу поблагодарить более 200 гражданских и неправительственных организаций, и как мне сказали, это самое большое в истории количество организаций, которые объединились в рамках адвокационной кампании и подписали письмо иностранным правительствам о том, что Украине в июне нужно предоставить статус кандидата", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что статус кандидата - последний психологический барьер в странах-скептиках ЕС.
"Я не вижу никаких рациональных аргументов у наших скептиков", - сказал он.
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