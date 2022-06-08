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Норвегия передала Украине 22 самоходных гаубицы М109, их уже используют на передовой
11:42 08.06.2022 |
Норвегия передала Украине 22 самоходных гаубицы М109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение.
Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NRK.
"Украинские силы зависят от поддержки Запада в виде военной техники и оружия. Чтобы они могли противостоять российским атакам", - сказал министр обороны Берн Арильд Грамм.
В феврале правительство решило передать Украине до 2000 противотанковых средств М72. САУ М109 является продолжением военной поддержки.
По словам Грама, развитие войны в Украине указывает на то, что теперь необходимо передавать и тяжелую технику и системы вооружения.
Из соображений безопасности Минобороны Норвегии ранее не комментировало передачу гаубиц.
Подтверждение поступило после того, как командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поблагодарил Норвегию за поставки САУ и написал, что оружие из Норвегии уже используется на передовой.
"Что касается технических характеристик, то гаубицы М109А3 имеют больший, по сравнению с советскими аналогами, калибр и мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, которые увеличивают это расстояние. Опытные артиллеристы отмечают также удобство зарядов, которые герметичны и абсолютно идентичны, что влияет на точность разлета при выстрелах. Мои люди с легкостью за одну неделю овладели М109А3", - написал он в Facebook.
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