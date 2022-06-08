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АНАЛИТИКА

ВАКС окончательно оправдал эксминистра Емельяна по делу о портовых сборах

09:40 08.06.2022 |

Політика

ВАКС окончательно оправдал эксминистра Емельяна по делу о портовых сборах

 

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил в силе предварительное решение, которым оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Емельяна по делу уменьшения ставок портовых сборов.

Об этом Емельян написал в Facebook.

"Только что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вынесла определение, согласно которому апелляционная жалоба Специализированной антикоррупционной прокуратуры оставлена ​​без удовлетворения, а приговор ВАКС от 18 октября 2021 года - без изменений. Напомню, решением первой инстанции были отвергнуты все не обвинения -каких умышленных неправомерных действий с моей стороны, но и констатировано отсутствие самого факта преступления", - написал Емельян.

Он напомнил, что в 2020 году ему были предъявлены обвинения в нанесении ущерба государственному бюджету из-за сокращения на 20% портовых тарифов и сборов.

В октябре 2021 года решением первой инстанции были отвергнуты все обвинения прокуратуры и отмечено отсутствие самого факта преступления.

Как сообщалось, по версии следствия, Емельян в декабре 2017 года издал приказ о снижении всех портовых сборов (кроме бредового) на 20%. В то же время, одно из этих собраний - административное - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер мог только Верховная Рада, а не министр.

По данным НАБУ, Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, отмечая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет.

В результате, как сообщали в НАБУ, решение эксчиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн. грн.: из ожидаемых 203,5 млн. грн. получено 173,1 млн. грн.

Действия Емельяна квалифицированы по ч. 2 ст. 211 (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступление бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
По материалам: БізнесЦензор
 

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