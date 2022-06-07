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Испания еще не подала запрос на экспорт немецких танков Leopard 2 в Украину - Шольц
15:31 07.06.2022 |
По словам канцлера Олафа Шольца, Испания еще обращалась в Германию по поводу экспорта танков Leopard 2 немецкого производства в Украину.
Об этом Шольц сказал во вторник во время визита в Литву, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.
Шольц отметил: если такая заявка от Испании поступит, то она будет рассмотрена.
Согласно сообщению газеты El Pais, Испания хочет поставить Украине германские основные боевые танки Leopard 2 A4.
Как правило, федеральное правительство Германии должно одобрять такой экспорт вооружений, так как контракты на закупку содержат так называемые оговорки относительно конечного использования.
Снабжение Leopard 2 станет первым случаем, когда Украина получит современные западные танки для борьбы с российской армией.
В Германии политики из правящей партии СДПГ до сих пор отмечали, что существует неформальная договоренность между странами НАТО не поставлять такое оружие.
Согласно публикации El Pais, правительство Испании готово поставить Украине боевые танки Leopard 2 A4, которые уже десять лет находятся в резерве на базе испанской армии в Сарагосе.
Эти танки являются частью партии из 108 подержанных единиц, которые Германия продала Испании в 1995 году перед контрактом на производство Leopard в Испании.
По оценкам источников, около 40 танков могут быть отремонтированы и переданы украинской армии. Но источники предупреждают, что для этого нужна работа по модернизации со стороны промышленности, которая вряд ли будет проводить эти работы в то время, когда идет общий рост военных расходов в Европе.
Кроме того, Испания предложила Украине научить военных обращаться с этими боевыми танками.
Предложение, среди прочего, обучить танкистов было озвучено во время визита в Киев 21 апреля испанского премьера Педро Санчеса, но из-за сложности операции долгое время шли переговоры.
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