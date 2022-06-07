Греция не будет передавать БМП Украине, пока не получит Marder от Германии

Представитель правительства Греции Иоаннис Ойконому заявил, что страна передаст Украине советские бронетранспортеры только после получения взамен современных немецких БМП Marder.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как пояснил Ойконому, решение отсрочить передачу БМП Украине связано с конфликтом Афин и Анкары: Греция хочет иметь достаточно средств для защиты островов в Эгейском море, на которые может претендовать Турция.

Напомним, в прошлом году турецкие власти объявили международную часть акватории Эгейского моря зоной военных учений, обвинив Грецию в невыполнении условий Афинского меморандума.

В середине апреля в Минобороны Греции заявили, что больше не планируют оказывать Украине помощь оружием, потому что это ослабило бы собственную обороноспособность. Ранее Греция передала Украине два самолета с военной помощью, в том числе стрелковым оружием и ЗРК.

Однако в конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал во вторник обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставляет в Украину бронемашины советского производства.

Однако, по данным издания Bild, речь идет о немецких бронемашинах, на которые компания Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину в Федеральный совет безопасности еще 22 апреля.

Немецкая сторона не сообщала, когда будет завершен процесс передачи техники Греции.