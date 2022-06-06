Украина не приглашена на переговоры РФ и Турции по экспорту зерна через Черное море – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ни он, ни министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не были приглашены на встречу в Анкаре 8 июня, на которой будет, в частности, рассматриваться вопрос черноморского судоходства и на которой будет присутствовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Меня не приглашали. Министра иностранных дел на сегодняшний день не приглашали", - сказал Зеленский во время общения с журналистами в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, он обсуждал с президентом Турции Реджемоп Тайипом Эрдоганом среди прочих и вопрос посредничества турецкой стороны в разблокировании украинских портов.

"Для нас важно то, что мы готовы выпускать зерно… Для нас (важно – ИФ), чтобы был безопасный коридор из кораблей – чтобы тот или иной флот того или иного государства обеспечил нам вывоз этого зерна. Вот и все. И здесь мы говорили и с Британией, и с Турцией. Турция сейчас находит формат, как нам предоставить гарантии… Я думаю, из-за этого они встречаются с россиянами, чтобы Россия дала Турции гарантии, что с их кораблями ничего не случится. Я так считаю. Но, тем не менее, детали их встречи мне неизвестны пока что", - рассказал Зеленский.

Президент также сообщил, что переговоры о вывозе зерна ведутся с ООН, а также со странами Балтии и с Польшей - о вывозе некоторого объема по железной дороге, однако это направление не является приоритетным из-за больших сроков поставок. Через одесские порты, по его словам, Украина может вывозить 10 млн тонн зерновых ежемесячно. "Если сейчас у нас там 22-25 млн тонн заблокировано, но осенью у нас может быть уже 75. Что будем делать? Поэтому без портов не сможем", - подчеркнул Зеленский.

На вопрос, при каких условиях Украина может пойти на разминирование побережья одесских портов и кто должен быть гарантом, чтобы украинская сторона на это пошла, он ответил: "Считаю самой крепкой гарантией – это наше соответствующее вооружение, которое будет размещено в регионе, разблокирование того или иного коридора к порту для вывоза зерна".

"Мы над этим работаем с конкретными государствами, с конкретными антикорабельными системами. Мы работаем и понемногу получаем уже, могу уже констатировать. Я считаю, что это наилучшая гарантия", - добавил Зеленский.