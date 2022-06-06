"Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным" соседям", - заявил Зеленский журналистам в понедельник.
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Эксперты рассказали о последних законодательных изменениях, регламентирующих ввоз гуманитарной помощи в Украину
09:25 06.06.2022 |
На YouTube-канале «Клуб экспертов» вышло новое видео, посвященное перспективам развития волонтерского движения в Украине после начала войны и решению основных проблем, с которыми могут столкнуться наши граждане при ввозе гуманитарной помощи в Украину.
По словам основателя Клуба экспертов Максима Уракина, гуманитарная ситуация, возникшая в Украине после начала боевых действий, заставила десятки тысяч человек заняться волонтерской деятельностью.
«Многие люди при этом столкнулись с непонятностью процессов пересечения границы и ввоза в страну тех или иных товаров», - подчеркнул эксперт.
В своем комментарии руководитель International Technology Transfer Association (ITTA) Артем Гончаренко отметил, что при организации волонтерской помощи следует понимать, какие нужды у получателей волонтерской помощи. При этом, по его мнению, следует распределять индивидуальные и общие запросы как военных, так и обычных граждан.
«Важно понимать, что мы не можем предложить единое универсальное решение. Нужен личный подход (...). При этом разные волонтерские организации должны объединяться для улучшения координации работы», - заявил он.
В свою очередь, председатель Клуба экспортеров Украины Евгения Литвинова проанализировала последние законодательные изменения, значительно упростившие доставку международной гуманитарной помощи в Украину.
В своей презентации эксперты предоставили детальное разъяснение по таким проблемным вопросам:
- Кто имеет право завозить в Украину гуманитарную помощь?
- На основании каких документов можно ввозить гуманитарную помощь?
- Какие изменения введены при заполнении таможенных деклараций?
- Какие товаросопроводительные документы необходимо иметь при пересечении границы?
Детальнее смотрите в ролике на YouTube-канале «Клуб экспертов» по ссылке:
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