Эксперты рассказали о последних законодательных изменениях, регламентирующих ввоз гуманитарной помощи в Украину

На YouTube-канале «Клуб экспертов» вышло новое видео, посвященное перспективам развития волонтерского движения в Украине после начала войны и решению основных проблем, с которыми могут столкнуться наши граждане при ввозе гуманитарной помощи в Украину.

По словам основателя Клуба экспертов Максима Уракина, гуманитарная ситуация, возникшая в Украине после начала боевых действий, заставила десятки тысяч человек заняться волонтерской деятельностью.

«Многие люди при этом столкнулись с непонятностью процессов пересечения границы и ввоза в страну тех или иных товаров», - подчеркнул эксперт.

В своем комментарии руководитель International Technology Transfer Association (ITTA) Артем Гончаренко отметил, что при организации волонтерской помощи следует понимать, какие нужды у получателей волонтерской помощи. При этом, по его мнению, следует распределять индивидуальные и общие запросы как военных, так и обычных граждан.

«Важно понимать, что мы не можем предложить единое универсальное решение. Нужен личный подход (...). При этом разные волонтерские организации должны объединяться для улучшения координации работы», - заявил он.

В свою очередь, председатель Клуба экспортеров Украины Евгения Литвинова проанализировала последние законодательные изменения, значительно упростившие доставку международной гуманитарной помощи в Украину.

В своей презентации эксперты предоставили детальное разъяснение по таким проблемным вопросам:

- Кто имеет право завозить в Украину гуманитарную помощь?

- На основании каких документов можно ввозить гуманитарную помощь?

- Какие изменения введены при заполнении таможенных деклараций?

- Какие товаросопроводительные документы необходимо иметь при пересечении границы?

Детальнее смотрите в ролике на YouTube-канале «Клуб экспертов» по ссылке: