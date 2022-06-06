Финансовые новости
- |
- 06.06.22
- |
- 14:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кулеба ответил на призыв Макрона «не допустить унижения России»
09:10 06.06.2022 |
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на призыв президента Франции Эммануэля Макрона не допускать унижения России, чтобы упростить дальнейшие переговоры.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter.
"Призывы не допустить унижения России могут только унизить Францию или любую другую страну, которая будет призывать к этому. Потому как Россия унижает сама себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить РФ на место. Это вернет мир и спасет жизни", - написал Дмитрий Кулеба.
Как сообщалось, Эммануэль Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение - хотя и отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой. Он сказал также, что видит роль Франции в том, чтобы быть посредником.
Также он сказал в комментарии СМИ, что "не исключает" поездку в Киев в ближайшее время.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Официально: ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ
|Медведчука будут судить за передачу РФ сведений о газовом месторождении на шельфе Крыма
|Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
|Нацбанк предлагает ввести дополнительный импортный сбор на некритический импорт - замглвы НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Швеция поставит Украине противокорабельные ракетные системы малой дальности
|Угроза с севера: что стоит за военными приготовлениями Беларуси
|Эксперты рассказали о последних законодательных изменениях, регламентирующих ввоз гуманитарной помощи в Украину
|Турция ожидает решения по экспорту украинского зерна «в ближайшие дни»
|Кулеба ответил на призыв Макрона «не допустить унижения России»
|Австрия предлагает создать для Украины новый механизм для подготовки к членству в ЕС
Это интересно
|Крупнейшая биржа фриланса в мире заблокировала пользователей из РФ и Белоруссии
|Фотобанк Pixabay приостановил работу в России
|В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu прочно воцарились игровые модели на Snapdragon 8 Gen1
|Чешская Skoda перенесла часть производства комплектующих из Украины
|MediaTek сделала невозможное: семь моделей из десяти в майском рейтинге субфлагманов построены на Dimensity 8100
|Тайвань запретила поставлять в Россию и Беларусь чип с тактовой частотой выше 25 МГц
|Американский фонд RedBird Partners заключил соглашение о покупке клуба "Милан" за 1,2 миллиарда евро