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Константин Кушнер
США с начала войны предоставили Украине более $6,3 миллиарда помощи, – Госдеп
08:27 06.06.2022 |
С 24 февраля США предоставили более 6,3 млрд долларов помощи в области безопасности, гуманитарной и экономической помощи, чтобы помочь Украине победить, сообщил Государственный департамент США.
"За сто дней с тех пор, как президент России Путин приказал своим войскам продолжить вторжение в Украину, мир стал свидетелем мужества и решимости народа Украины, сражающегося за свою страну. С 24 февраля Соединенные Штаты предоставили более 6,3 млрд долларов помощи в области безопасности, гуманитарной и экономической помощи, чтобы помочь Украине победить. Как сказал президент Байден, наша цель проста: Соединенные Штаты хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии", - говорится в заявлении Госдепа в пятницу.
В ведомстве подчеркнули, что вновь призывают президента России Владимира Путина немедленно положить конец этому конфликту и всем страданиям и глобальным потрясениям, причиненным его войной по выбору.
"Ни США, ни наши союзники и партнеры не стремятся затянуть войну, чтобы причинить боль России. Мы очень уважаем граждан России, которые нам не враги и заслуживают лучшего будущего, чем то, что принесет продолжение войны и усиление репрессий", - указывается в сообщении.
В ведомстве заверили, что США помогут Украине восстановиться, когда война закончится.
"Семьям Украины, потерявшим близких, разлученным насилием, чьи села, квартиры, школы и больницы попали под бомбы, снаряды и ракеты, которые попали и пережили так называемые "фильтрационные" лагеря: Соединенные Штаты поддерживают вас; мы поможем вам защитить ваш суверенитет и территориальную целостность, и мы поможем вам восстановиться, когда эта война закончится. Украина победит", - заявили в Госдепе.
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