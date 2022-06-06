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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Швейцария не разрешила Дании и Германии поставить Украине БТР и боеприпасы к "Gepard"

 

Правительство Швейцарии не разрешило Германии и Дании передать Украине бронетранспортеры и боеприпасы швейцарского производства.

Об этом говорится в заявлении правительства, пишет "Европейская правда"

Запрос Германии касался 12 400 единиц 35-мм боеприпасов производства Швейцарии для самоходных зенитных установок "Gepard" и БТР Piranha III, которые изначально были закуплены Данией и хранились в Германии после их вывода из эксплуатации.

Запрос Дании касался 22 бронетранспортеров Piranha III швейцарского производства.

"В соответствии с Законом о военной технике запросы на экспорт военной техники не могут быть удовлетворены, если страна-получатель участвует в международном вооруженном конфликте. Россия и Украина вовлечены в такой конфликт", - говорится в заявлении.

О том, что швейцарское правительство отказало Дании СМИ сообщали ранее на этой неделе, но официального подтверждения не было.

Напомним, Швейцария разрешила Германии свободно распоряжаться танками Leopard 2, ранее проданными вспять оборонной группе Rheinmetall.
 

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