Швейцария разрешила Германии распоряжаться танками Leopard 2, проданными назад производителю

Управление оборонных закупок Швейцарии дало Германии разрешение свободно распоряжаться танками Leopard 2, ранее проданными оборонной группе Rheinmetall.

Об этом говорится в заявлении на сайте управления, пишет "Европейская правда".

Германия и Польша обратились к Швейцарии с просьбой передать вооружение из предыдущих или нынешних армейских запасов.

"Германия может свободно распоряжаться танками Leopard 2, проданными обратно компании Rheinmetall 12 лет назад, так как ограничений больше нет. Списанные танки Leopard 2 не будут переданы Польше; это потребует вывода из эксплуатации и, следовательно, решения парламент", - говорится в заявлении.

В период с декабря 2010 по май 2011 года Швейцария продала 42 выведенных из эксплуатации танка производителю Rheinmetall. Тогда на всех танках были демонтированы 120-мм орудие, система залпового огня, пулеметы, бортовая связь и другое оборудование. Эти части остались в Швейцарии как запчасти к остальным танкам Leopard.

Кроме того, Швейцария передаст Великобритании часть первоначальной партии противотанковых средств, заказанных у шведской компании Saab AB. Большинство заказанных систем будут доставлены в Швейцарию к началу 2023 года, как и планировалось.

"В последние недели от европейских государств поступили запросы в Швейцарию о поставках военной техники. Речь также идет о том, что страны могут пополнить свои запасы после того, как они предоставили Украине военные системы", - отметили в управлении.