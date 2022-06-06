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Банк развития Совета Европы одобрил пять новых ссуд для помощи украинским беженцам
23:12 03.06.2022 |
Банк развития Совета Европы (CEB) сегодня одобрил пять новых ссуд на общую сумму почти 1,2 миллиарда евро. Большая часть средств предназначена для помощи беженцам и перемещенным лицам из Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте СЭВ, передает Укринформ.
Отмечается, что заем CEB в размере 200 млн евро Чешской Республике поможет правительству страны справиться с чрезвычайной гуманитарной ситуацией, вызванной массовым притоком перемещенных лиц из Украины. Эти средства будут направлены на финансирование первичной гуманитарной помощи, выплату жилищных субсидий и привлечение временного персонала для приема беженцев.
Банк также будет поддерживать усилия Италии по преодолению гуманитарного кризиса, вызванного войной в Украине, в частности, чрезвычайную помощь и меры, предпринимаемые Департаментом гражданской защиты Италии как в стране, так и за рубежом.
Ссуда в размере 330 млн евро от CEB будет направлена на софинансирование услуг приема, здравоохранения и социальной помощи, а также жизнедеятельности людей, прибывающих на итальянскую землю.
Кроме того, она будет покрывать часть расходов на чрезвычайные меры, товары и медицинскую помощь, предоставленные Италией Республике Молдова, Польше, Румынии и Словацкой Республике, а также на комплекты неотложной помощи и гуманитарные продукты, доставленные в Украину.
Наконец, самый большой заем, который когда-либо утверждал CEB, - 450 млн евро - направлен на частичное финансирование Фонда помощи, созданного правительством Польши для возмещения расходов на чрезвычайные меры и помощь переселенцам из Украины. Средства поступят министерствам, муниципалитетам и организациям гражданского общества.
Приоритетной задачей будет покрытие расходов на исключительные суточные, фиксированное пособие на проживание и ежемесячное пособие на детей.
«Кризис беженцев в Украине создает нагрузку на наши страны-члены, и мы стремимся помочь им преодолеть этот огромный вызов», - сказал управляющий CEB Карло Монтичелли.
Он добавил, что при этом в поле зрения остаются "другие ключевые сферы, где наши заинтересованные стороны нуждаются в помощи, такие как создание рабочих мест, экономический рост и защита окружающей среды".
В частности, в Боснии и Герцеговине CEB позволит микропредприятиям и частным домохозяйствам, которыми чаще всего управляют женщины, получить более легкий доступ к финансированию. Речь идет о ссуде в размере 4 млн евро.
В Испании заем CEB в 200 млн евро поможет софинансировать деятельность Banco Santander в области возобновляемой энергии. Эти инвестиции являются частью обязательств правительства Испании по достижению нулевого уровня выбросов до 2050 года, улучшению энергетического баланса страны и уменьшению ее зависимости от импорта ископаемого топлива.
Как сообщал Укринформ, по состоянию на 3 июня с начала полномасштабной войны с Украиной на территорию стран - членов Евросоюза выехало 5,3 млн украинцев.
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