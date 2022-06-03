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Российский журналист Невзоров получил гражданство Украины
14:52 03.06.2022 |
Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров и его жена Лидия получили украинское гражданство "за выдающиеся заслуги перед страной". По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский.
"Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации", - написал украинский чиновник в Telegram-канале в пятницу, 3 июня. Он напомнил, что в РФ Невзоров стал фигурантом уголовного дела по статье о "фейках" про российскую армию - "за то, что честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе".
В свою очередь Невзоров в своем Telegram-канале написал: "Есть убийца, и есть тот, кого он убивает или пытается убить. Преступник - Россия, жертва - Украина. Это невозможно оспорить, это факт. Ну а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву <...> Я встаю на сторону жертвы. И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место".
Невзоров - "иноагент"
Уголовное дело против Александра Невзорова Следственный комитет РФ возбудил в конце марта. В СК заявили, что журналист опубликовал в соцсетях "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома". О ложности этих сведений официально объявило министерство обороны России.
Позднее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Невзорова, а в он был внесен в реестр "СМИ-иноагентов". В начале мая Басманный суд Москвы выдал заочный ордер на арест Невзорова - но тот уже находился за пределами России.
Украинские законы запрещают иметь гражданство Украины одновременно с гражданством другого государства.
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