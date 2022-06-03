Генсек НАТО поддерживает попытки союзников найти пути экспорта большего количества зерна из Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает попытки союзников найти пути экспорта большего количества зерна из Украины, в том числе на кораблях.

Об этом он заявил после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, пишет "Европейская правда".

"Самый простой вариант возобновить поставки зерна - если Путин завершит войну и прекратит блокаду. Но поскольку сейчас этого не происходит, я приветствую усилия разных стран, в том числе союзников Альянса в координации с ООН, которые ищут путь вывезти больше зерна. Отчасти сухопутными путями, а также рассматривают возможность вывезти зерно кораблями", - сказал Столтенберг.

Литва, Эстония и Нидерланды заявили, что рассмотрят возможность отправления военно-морского сопровождения, чтобы помочь кораблям выйти из портов Украины, заблокированных Россией.

"Мы видим глобальное влияние войны на цены на энергетику и продовольствие. И это из-за российского вторжения в Украину. Проблема с экспортом зерна из Украины возникла не из-за наших санкций, а из-за путинской войны против Украины", - добавил генсек НАТО.

Напомним, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и как первый шаг требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности ненападения.

В России заявили, что готовы пропустить суда с украинским зерном, "если Украина разминирует порты".

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас накануне заявил, что, возможно, наиболее вопиющая ложь России касается продовольственного кризиса.

В МИД РФ также заявили, что готовы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций. США и Британия уже заявили, что не намерены рассматривать такие уступки.