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Генсек НАТО поддерживает попытки союзников найти пути экспорта большего количества зерна из Украины
08:47 03.06.2022 |
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает попытки союзников найти пути экспорта большего количества зерна из Украины, в том числе на кораблях.
Об этом он заявил после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, пишет "Европейская правда".
"Самый простой вариант возобновить поставки зерна - если Путин завершит войну и прекратит блокаду. Но поскольку сейчас этого не происходит, я приветствую усилия разных стран, в том числе союзников Альянса в координации с ООН, которые ищут путь вывезти больше зерна. Отчасти сухопутными путями, а также рассматривают возможность вывезти зерно кораблями", - сказал Столтенберг.
Литва, Эстония и Нидерланды заявили, что рассмотрят возможность отправления военно-морского сопровождения, чтобы помочь кораблям выйти из портов Украины, заблокированных Россией.
"Мы видим глобальное влияние войны на цены на энергетику и продовольствие. И это из-за российского вторжения в Украину. Проблема с экспортом зерна из Украины возникла не из-за наших санкций, а из-за путинской войны против Украины", - добавил генсек НАТО.
Напомним, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и как первый шаг требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности ненападения.
В России заявили, что готовы пропустить суда с украинским зерном, "если Украина разминирует порты".
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас накануне заявил, что, возможно, наиболее вопиющая ложь России касается продовольственного кризиса.
В МИД РФ также заявили, что готовы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций. США и Британия уже заявили, что не намерены рассматривать такие уступки.
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