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Посол США: дальность применения систем HIMARS будут определять украинские силы
21:36 02.06.2022 |
Украинские военные сами определят дальность применения реактивных систем залпового огня HIMARS, которые вскоре должен получить Киев.
Об этом заявила новый посол США в Украине Бриджит Бринк на брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда".
"Как вчера объявил президент Байден, был подписан пакет безопасности на $700 млн. Он включает системы HIMARS, которые являются дальнобойными артиллерийскими системами. Это поможет украинским силам наносить более точные удары на большем расстоянии. На какое именно расстояние, будут определять сами украинские силы", - сказала она.
Первоначально будут предоставлены четыре системы HIMARS, на обучение украинским военным понадобится ориентировочно три недели.
HIMARS несет шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике.
Ранее сообщалось, что РСЗО, о которых упорно просила Украина, предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России.
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