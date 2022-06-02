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«Слуга народа» присоединились к европейской партии ALDE
21:21 02.06.2022 |
Партия "Слуга народа" присоединилась к европейской партии "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE).
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила депутатка от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
"Только что "Слуга Народа" стала полноправным членом партии "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE). Верю, "Слуга Народа" усилит ALDE так же, как Украина в будущем усилит Евросоюз. Партии, входящие в эту политическую семью, приверженны общим ценностям единой Европы - они очень близки нам", - написала она в своем Facebook.
"Слуги" уже появились в списке партий-участников ALDE на официальном сайте. Из украинских партий, представленных в действующем созыве Верховной Рады, в ALDE входит также Голос (с 2020 года).
В Европарламенте ALDE входит в группу Renew Europe, которая сейчас является третьей крупнейшей группой и имеет 103 мандата.
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