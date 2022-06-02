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Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты, противотанковое и стрелковое оружие
17:13 02.06.2022 |
Швеция анонсировала четвертый пакет помощи для Украины, включающий оружие и финансовую поддержку для нужд украинских военных.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министерша иностранных дел Анн Линде.
"Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7 мм винтовки, в том числе боеприпасы. Этот четвертый пакет поддержки включает также финансовый взнос на нужды ВСУ. Общая стоимость пакета - более 95 млн евро. Война России против Украины должна остановиться", - написала министр в своем Twitter.
Она не привела деталей по количеству и конкретным видам вооружения, которое будет передано.
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