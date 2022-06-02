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Меркель: Война РФ с Украиной - переломный момент в истории Европы
13:20 02.06.2022 |
Полномасштабное нападение России на Украину 24 февраля стало "глубоким переломным моментом" в истории Европы после Второй мировой войны. Такую оценку вечером в среду, 1 июня, дала бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в своем первом за минувшие шесть месяцев публичном выступлении.
"Я выражаю солидарность с Украиной, которая подверглась нападению и вторжению со стороны России, и поддерживаю ее право на самооборону", - заявила Меркель. Она подчеркнула, что поддерживает все усилия правительства Германии, а также Евросоюза, США, НАТО, "большой семерки" и ООН, "направленные на прекращение этой варварской агрессивной войны со стороны России".
Насколько далеко идущими окажутся последствия произошедшего, никто на данном этапе предсказать не может, отметила экс-канцлер. Однако уже сейчас можно сказать, что они будут существенными, в первую очередь для украинцев. Это касается, в частности, нарушений прав человека применительно к мирным жителям. Буча - пример подобной жестокости, указала Меркель.
"Никогда не следует воспринимать мир как должное"
Небольшим, но мощным лучом надежды "в бесконечности этой печали" стала огромная поддержка украинцев целым рядом соседних государств, в частности Польшей и Молдовой, указала экс-канцлер.
"Нам никогда не следует воспринимать мир и свободу как должное", - уверена бывшая глава германского правительства. В нынешней ситуации единству Евросоюза отводится центральное место, добавила она. Ангела Меркель призвала каждого из жителей Германии внести свой вклад в сплочение Европы.
"Разочарую тех, кто думает, что я уйду"
Экс-руководитель германского правительства отметила, что в дальнейшем хотела бы оставаться активной на европейском уровне: "Разочарую того, кто стал бы делать ставку на то, что я уйду". Конкретного поста, который она планирует занять, Меркель не назвала, но дала понять, что успела дистанцироваться от своих прежних обязанностей и не скучает по рутинным мероприятиям - к примеру, традиционным заседаниям с премьерами федеральных земель. Она также намекнула, что не хотела бы в качестве стороннего наблюдателя давать оценку действиям действующего канцлера в ситуации с войной России против Украины.
Мероприятие, на котором выступила Меркель, было посвящено уходу Райнера Хоффмана (Reiner Hoffmann) с поста главы Объединения немецких профсоюзов (DGB). На вечере присутствовали свыше 200 гостей, в частности, многочисленные представители политических кругов Германии.
Экс-канцлер ФРГ поддержала усилия Шольца
Ангела Меркель 25 февраля в письменном заявлении резко осудила нападение России на Украину и поддержала усилия своего преемника на посту канцлера - Олафа Шольца (Olaf Scholz), направленные на то, чтобы остановить действия президента РФ Владимира Путина в этой войне.
Позднее, 4 апреля, экс-канцлер ФРГ отвергла жесткую критику, высказанную в ее адрес президентом Украины Владимиром Зеленским за отказ Берлина принять Киев в НАТО 14 лет назад. "Федеральный канцлер в отставке Ангела Меркель остается приверженной своим решениям, связанным с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", - заявила представительница бывшей главы правительства в ответ на запрос dpa.
Одновременно в заявлении еще раз подчеркивалось, что экс-канцлер всецело поддерживает немецкие и международные усилия по прекращению развязанной Россией войны - в особенности "с учетом злодеяний, о которых становится известно в Буче и других местах Украины".
Позднее, 11 апреля, представительница Меркель заявила, что, несмотря на призывы из рядов ее партии, Христианско-демократического союза (ХДС), высказаться о проводившейся ею политике в отношении России, никаких дополнительных заявлений или публичных выступлений на этот счет не планируется.
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