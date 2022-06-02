Финансовые новости
- |
- 02.06.22
- |
- 09:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Литва подписала соглашение о сотрудничестве с Турецким оборонным агенством, стала возможной покупка Bayraktarа для Украины
08:55 02.06.2022 |
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что подписал соглашение о сотрудничестве с Турецким оборонным агентством, что открыло возможность покупки Bayraktar для Украины.
По словам министра, соглашение о сотрудничестве Министерства национальной обороны Литвы с президентом Турецкого оборонного агентства проф. Исмаил Демир было подписано в среду, 1 июня.
"Соглашение открывает путь к покупке Bayraktar для Украины, на который литовцы собрали почти 6 млн евро за 3 дня", - подчеркнул Анушаускас.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Пентагоне раскрыли детали нового пакета помощи для Украины на $700 млн
|Байден объявил о поставках Украине новой военной помощи на $700 млн и РСЗО HIMARS
|В Германии предупредили, что на поставки ПВО в Украину уйдут месяцы
|Каковы возможности системы ПВО IRIS-T, которую Германия поставит Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Литва подписала соглашение о сотрудничестве с Турецким оборонным агенством, стала возможной покупка Bayraktarа для Украины
|Украина купит в Польше около 60 самоходных гаубиц KRAB - СМИ
|Британия передаст Украине ракетные системы залпового огня дальностью 80 км
|США планируют продать Украине боевые беспилотники большого радиуса действия – Reuters
|В Пентагоне раскрыли детали нового пакета помощи для Украины на $700 млн
|Украина может получить из Греции более 100 советских БМП-1А1, Германия взамет передаст Греции современные Marder - СМИ
Это интересно
|Илон Маск раскрыл подробности о спутниках Starlink второго поколения — они будут тяжелее и мощнее
|BMW i7 получил «хрустальную» оптику с кристаллами Swarovski
|Физические нагрузки полезнее утром для женщин и вечером - для мужчин
|До 100 тысяч долларов каждому: Google выдал первые гранты для 17 украинских стартапов
|Роботы заместили нехватку рабочей силы в Сингапуре
|В ОАЭ потерявшие $30 млн «инвесторы» ограбили криптовалютного эксперта
|DeLorean вернулся в виде электрокара с огромными «крыльями чайки»