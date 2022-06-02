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США планируют продать Украине боевые беспилотники большого радиуса действия – Reuters
08:17 02.06.2022 |
Администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию трех человек, знакомых с ситуацией.
Источники сообщили, что продажа беспилотников компании General Atomics все еще может быть заблокирована Конгрессом, добавив, что существует также риск изменения политики в последнюю минуту, что может сорвать план, который находится на рассмотрении в Пентагоне в течение нескольких недель.
Украина использовала несколько типов беспилотных летательных аппаратов меньшего радиуса действия против российских войск. В их число входят AeroVironment RQ-20 Puma AE и турецкий Bayraktar-TB2.
Но "Grey Eagle" представляет собой технологический скачок, потому что он может летать до 30 и более часов в зависимости от своей миссии и может собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. "Grey Eagle" - армейская версия более широко известного беспилотника Predator, также могут нести до восьми мощных ракет Hellfire.
Продажа имеет большое значение, поскольку она впервые выводит на поле боя против России передовую многоразовую американскую систему, способную наносить множественные удары на большом расстоянии.
Администрация президента Джо Байдена намерена уведомить Конгресс о возможной продаже Украине в ближайшие дни, после чего ожидается публичное объявление, сообщил представитель США.
"В целом MQ-1C является гораздо большим самолетом с максимальной взлетной массой примерно в три раза больше Bayraktar-TB2, с соответствующими преимуществами в грузоподъемности, дальности и выносливости", - сказал эксперт по беспилотникам Дэн Геттингер.
MQ-1C также совместим с большим разнообразием боеприпасов, чем Bayraktar-TB2. Украинские "Байрактары" оснащены ракетами турецкого производства MAM-L весом 22 кг, что примерно вдвое меньше веса Hellfire.
По словам Геттингера, обучение системе БПЛА, производимой General Atomics, обычно занимает месяцы, но в последние недели был предложен условный план обучения опытных украинских технико-технических работников и операторов, сообщили источники.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).
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