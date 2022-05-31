Порошенко в Роттердаме обсудил с Туском предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС

Находящийся в Роттердаме на Конгрессе Европейской народной партии лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко провел встречу с президентом ЕНП Дональдом Туском.

"Начал свой визит в Роттердам для участия в Конгрессе Европейской народной партии со встречи с президентом ЕНП Дональдом Туском. Накануне избрания Конгрессом нового президента партии искренне поблагодарил Дональда Туска за годы плодотворной работы и по развитию ЕНП, и по адвокации Украины на европейской арене", – сообщил Порошенко в Facebook.

Он сообщили, что также обсуждались пути общего отпора российской агрессии против независимости и территориальной целостности Украины, перспективы усиления санкций против РФ, прежде всего через введение эмбарго на торговлю нефтью и газом, предоставление Украине новейшего вооружения

Порошенко отметил, что также обсудил с Туском меры по безотлагательной разблокировке украинских портов и формализации международной антипутинской коалиции.

"Отдельно обратил внимание на скорейшее предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в Европейском союзе. Он подчеркнул, что положительное решение станет чрезвычайно мощным сигналом не только всему украинскому народу, который жертвенно бьется за безопасное будущее всей Европы, но и путинскому режиму, что агрессия и шантаж бесперспективны", – резюмирует Порошенко.