Рада уволила Денисову с должности омбудсмена – нардеп Железняк

Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности своего Уполномоченного по правам человека.

Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата на пленарном заседании во вторник, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в своём Телеграм-канале.

"Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. За проголосовало – 234 депутатов. Назначения сегодня не было", – написал он.

Как сообщалось, на брифинге в понедельник Денисова заявила, что по поручению Офиса президента начался сбор подписей народных депутатов о выражении ей недоверия и увольнении ее от должности на заседании Верховной Рады 31 мая.

Позже народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил, что Рада с достаточно высокой вероятностью может во вторник, 31 мая, отправить Денисову в отставку с должности омбудсмена.

Верховная Рада назначила Денисову уполномоченным по правам человека 15 марта 2018 года.

Денисова родилась 6 июля 1960 года в Архангельске (ныне в РФ). Украинский политик, государственный деятель и народный депутат Украины V-VIII созывов. Член политической партии "Народный фронт". На момент избрания в Верховную Раду VIII созыва занимала должность министра социальной политики в правительстве Арсения Яценюка. С 4 декабря 2014 года была председателем парламентского комитета по вопросам социальной политики.