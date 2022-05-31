Парламентская ассамблея НАТО призвала предоставить Украине больше тяжелого вооружения

Парламентская ассамблея НАТО на последнем заседании весенней сессии в понедельник единогласно приняла декларацию в поддержку Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба ПА Альянса.

Документ под названием "Поддержка Украины", разработанный представителем Польши Михалом Щербой, поддержали все более 200 членов Парламентской ассамблеи, представляющих 30 государств НАТО.

Декларация осуждает "в наиболее решительных терминах" агрессию России против Украины и подчеркивает, что Москва "стремится разрушить демократию Украины, запугать другие суверенные и демократические государства и вдобавок подорвать ценности, основополагающие для НАТО и всего демократического, цивилизованного и мирного мира".

Делегаты призвали НАТО усилить санкции против России, в том числе и в отношении энергетического сектора, пока она не выведет войска из Украины, а также существенно увеличит уровень поставок оружия Киеву, в том числе тяжелого противовоздушного, артиллерийского, противоракетного и противолодочного вооружения.

"Наши украинские друзья и партнеры четко заявили: они не сломаются. Как и мы", - подчеркнул президент Парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Коннолли.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане подчеркнул, что Парламентская ассамблея вносит важный вклад в мобилизацию общественной поддержки Украины.

"Мы должны быть готовы держать свой курс и поддерживать свои усилия, оказывая максимальное давление на Путина с тем, чтобы он завершил войну, и делать все возможное для поддержки Украины в долгосрочной перспективе", - подчеркнул он.