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Лидеры ЕС на июньской встрече рассмотрят заявку Украины на членство
09:30 31.05.2022 |
Лидеры ЕС согласились на июньской встрече рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в блоке.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в выводах саммита ЕС.
"Европейский совет принимает к сведению подготовку выводов Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС, а также Республики Молдова и Грузии, и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании", - говорится в выводах.
Кроме того, как отмечается, Европейский Союз и его государства-члены будут активизировать свои усилия, чтобы наладить контакты с третьими странами, чтобы поддержать Украину во всех измерениях, противостоять ложному российскому нарративу и манипуляции информацией, а также предотвращать уклонение и обход санкций.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что то, что Украина до сих пор оставалась вне ЕС, сыграло свою роль в реваншистских настроениях России, и без расширения ЕС эта ситуация может повториться.
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