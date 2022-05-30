Глава МИД Франции анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar в скором времени

"У нас уже давно есть контакты с украинской властью, и постоянно знаем, какие потребности с украинской стороны, какие у нас есть возможности для того, чтобы ответить на эти заявки. Напомню, что недавно президент Республики подтвердил такой запрос от президента Зеленского продолжать нашу помощь в военном плане. Как вы знаете, господин министр, скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать в этом контексте сотрудничество", - сказала она на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник.
По информации СМИ Франция уже передала Украине 6 гаубиц Caesar.