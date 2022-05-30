Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц KRAB - СМИ

Украинская армия получила из Польши 18 самоходных гаубиц KRAB.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники в польском правительстве, пишет Polskie Radio.

По данным издания, речь идет о технике трех артиллерийских эскадронов. Также Польша научила сто украинских артиллеристов руководить этими гаубицами KRAB.

Как определяет издание, по своим характеристикам KRAB подобных самоходным гаубицам Caesar, ранее переданным Украине Францией. Таким образом, украинская армия уже имеет по меньшей мере 24 западных самоходных гаубиц: 6 французских и 18 польских.

Также 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 должны передать Украине Германию и Нидерланды, однако дата их доставки пока неизвестна.

KRAB - это оборудование, используемое польской армией на протяжении нескольких лет. Их производит польская компания Huta Stalowa Wola. При этом гусеничное шасси для него производится по корейской лицензии, а пушка калибра 155 мм является модификацией британского вооружения.

Максимальная дальность стрельбы с основными боеприпасами составляет 40 км. Через минуту КРАБ может выстрелить шесть раз.

В 2016 году польская армия заключила контракт о закупке ста гаубиц KRAB, а в 2020 году - заключило новое соглашение.

Напомним, ранее стало известно, что Польша предоставила Украине огромный запас запчастей к истребителям МиГ-29 и вооружения для них.