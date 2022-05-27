Финансовые новости
- |
- 27.05.22
- |
- 23:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Пентагон говорит, что еще не принял решение о поставках в Украину MLRS
Министерство обороны США заявило, что "знает и осознает" запрос Украины на реактивные системы залпового огня, но "решения... еще не приняты".
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.
"Нашей целью изначально было попытаться помочь им в борьбе, которую они ведут", - сказал спикер Пентагона Джон Кирби.
"Я не буду идти так далеко, чтобы сказать, что слишком поздно предоставлять украинцам любую систему или возможности, которые им могут понадобиться, потому что они очень активны в борьбе и оттеснили россиян под Харьковом", - отметил Кирби.
Однако, по словам Кирби, министерство обороны "помнит о часах", когда речь идет о вторжении России в Украину.
"Мы всегда помним, как и с самого начала, помним о часах, помним об этом ощущении неотложности, помним, что время не наш друг, - сказал Кирби, - Именно поэтому мы продолжаем буквально перемещать оборудование каждый день за последние более 90 дней этой войны".
CNN сообщил в четверг, что администрация Байдена готовится прислать РСЗО как часть большего пакета военной помощи Украине, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа
|Регистрация налоговых накладных возобновится 27 мая – глава комитета Рады Гетманцев
|В Украине нужно вернуть довоенную систему налогообложения - Марченко
|«Законопроект о расстреле военнослужащих». Почему Рада превращается в «бешеный принтер»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Пентагон говорит, что еще не принял решение о поставках в Украину MLRS
|«Ненужный» Конституционный суд. Зачем заместитель Ермака подставляет Зеленского
|Экс-глава КС Тупицкий объявлен в розыск – прокуратура
|Порошенко примет участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО и саммите Европейской народной партии
|Российским олигархам могут разрешить откупиться от санкций: деньги пойдут на восстановление Украины – AP
|США готовятся одобрить предоставление Украине ракетных систем большой дальности - CNN
Это интересно
|У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay
|Tesla работает над батареями сроком службы 100 лет
|Maserati представила спайдер MC20 Cielo с крышей из стекла
|Электромобилям предрекли подорожани
|Китайцы придумали, как получать электричество от термоядерного реактора и не сжечь энергосистему страны
|Microsoft сделала метавселенную промышленной — клиентами стали Kawasaki, Heinz и Boeing
|Космическую компанию SpaceX Илона Маска оценили в $125 миллиардов, - WSJ