Экс-глава КС Тупицкий объявлен в розыск – прокуратура

Бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, обвиняемый в Украине в ряде уголовных правонарушений, объявлен в международный розыск, сообщает Офис генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора Подольским районным судом города Киева 27 мая 2022 года объявлен в международный розыск бывший председатель Конституционного Суда Украины, обвиняемый в совершении ряда уголовных правонарушений против правосудия", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора в телеграм-канале в пятницу.

Как отмечают в прокуратуре, соответствующее ходатайство было заявлено прокурорами в связи с систематическим уклонением обвиняемого от суда.

"Установлено, что 17 марта 2022 обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения… без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области, и сейчас находится на территории Австрийской Республики", - подчеркивается в сообщении.

По информации прокуратуры, эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования в отдельном уголовном производстве.

В прокуратуре напоминают, что обвинительный акт в отношении экс-главы КС был направлен в Подольский районный суд города Киева 25 мая 2021 года. В октябре 2018 года обвиняемый, действуя по корыстным мотивам, в личных интересах и в интересах своего знакомого – бывшего главы Высшего хозсуда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, осуществлял подкуп свидетеля.