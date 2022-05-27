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Порошенко примет участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО и саммите Европейской народной партии
14:00 27.05.2022 |
Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко 29-30 мая в составе парламентской делегации Украины примет участие в ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.
Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности", ожидается, что, кроме участия в работе Ассамблеи, Порошенок проведет ряд встреч с руководством Литвы, депутатами парламентов стран-союзников Альянса и Европейского парламента.
Также 31 мая - 1 июня Порошенко примет участие в заседании Конгресса и Саммите Европейской народной партии (ЕНП).
"Ключевой темой мер ЕНП будет продолжающаяся война России против Украины, а также пути поддержки Украины. Лидер партии "Европейская солидарность" приглашен выступить с речью перед участниками форума. Планируется ряд двусторонних встреч", - говорится в сообщении.
В работе Конгресса и Саммита ЕНП примут участие президенты Европейской комиссии и Европейского парламента, руководство стран ЕС из числа ЕНП.
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