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США готовятся одобрить предоставление Украине ракетных систем большой дальности - CNN
Администрация Байдена готовится предоставить Украине передовые ракетные системы большой дальности, являющиеся сейчас основным запросом украинской стороны.
Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на несколько официальных лиц, пишет "Европейская правда".
О новом пакете военной помощи может быть объявлено уже на следующей неделе.
Высокопоставленные украинские чиновники, в частности президент Владимир Зеленский, в последние недели просили США и их союзников предоставить реактивные системы залпового огня. Производимые в США системы вооружения могут запускать ракеты на сотни километров - гораздо дальше, чем любая из уже имеющихся в Украине систем.
Еще одна система, которую попросила Украина, это высокомобильная артиллерийская ракетная система, известная как HIMARS.
Администрация Байдена несколько недель отказывалась от отправки систем на фоне опасений, высказанных в Совете национальной безопасности, что Украина может использовать системы для проведения наступательных атак на территории России.
Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба попросил США принять решение о предоставлении ракетных систем залпового огня (РСЗО) как можно скорее.
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