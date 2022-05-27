США готовятся одобрить предоставление Украине ракетных систем большой дальности - CNN

Администрация Байдена готовится предоставить Украине передовые ракетные системы большой дальности, являющиеся сейчас основным запросом украинской стороны.

Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на несколько официальных лиц, пишет "Европейская правда".

О новом пакете военной помощи может быть объявлено уже на следующей неделе.

Высокопоставленные украинские чиновники, в частности президент Владимир Зеленский, в последние недели просили США и их союзников предоставить реактивные системы залпового огня. Производимые в США системы вооружения могут запускать ракеты на сотни километров - гораздо дальше, чем любая из уже имеющихся в Украине систем.

Еще одна система, которую попросила Украина, это высокомобильная артиллерийская ракетная система, известная как HIMARS.

Администрация Байдена несколько недель отказывалась от отправки систем на фоне опасений, высказанных в Совете национальной безопасности, что Украина может использовать системы для проведения наступательных атак на территории России.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба попросил США принять решение о предоставлении ракетных систем залпового огня (РСЗО) как можно скорее.