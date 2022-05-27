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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

США договариваются с Украиной об ограничениях для использования американского оружия - Reuters

08:31 27.05.2022 |

Политика, Мир

 

Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, которую может нанести удары по территории глубоко внутри РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщили американские военные и дипломаты.

Как отмечается, закулисные дискуссии, чрезвычайно щепетильны и поэтому не афишируются. При этом Соединенные, не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия.

Одновременно в Вашингтоне стремятся "достичь общего понимания опасности эскалации".

"У нас есть беспокойство по поводу эскалации, но мы все еще не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать руки (украинцам)", - на условиях анонимности говорит американский военный.

Другой собеседник издания отмечает, что Вашингтон и Киев имеют общее "понимание" использования надежных методов оружия, предоставленных Западом. "Пока мы были на одной странице в понимании этих порогов", - отметил чиновник.

Собеседники Reuters говорят, что администрация Байдена рассматривает возможность передачи Киеву ракетной системы высокой мобильности M142 (HIMARS), которая может наносить удары на несколько километров.

Этому активно пытается помешать РФ.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки западными странами Украины вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации.

"Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже по сути ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезным шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здоровые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это", - отметил Лавров.
 

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