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Канцлер Германии: Путин не должен выиграть свою войну
13:00 26.05.2022 |
Канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе охарактеризовал агрессивную войну России в Украине как провал и заявил, что Путин не должен победить.
Выступление Шольца цитирует издание Stern, сообщает "Европейская правда".
"Он уже пропустил все свои стратегические цели. Захват всей Украины Россией сегодня кажется дальше, чем в начале войны", - сказал Олаф Шольц.
По мнению канцлера Германии, Путин также недооценил единство и силу НАТО, ЕС и G7.
По словам Шольца, цель сегодня ясна: "Путин не должен выиграть свою войну. И я уверен: он ее не выиграет".
Канцлер призвал дать понять Путину, что продиктованный им мир не примет ни Украина, ни Запад.
Он также подчеркнул, что из-за агрессивной войны Путина Германия впервые доставляет оружие в зону боевых действий. "Путин пойдет на серьезные переговоры о мире только в том случае если поймет, что не может сломать оборону Украины", - сказал Шольц.
Канцлер предупредил о драматических последствиях, если России удастся добиться успехов в своем вторжении.
"Путин хочет вернуться к мировому порядку, в котором более сильный диктует, что правильно, в котором свобода, суверенитет и самоопределение принадлежат не всем", - сказал Шольц, добавив, что это империализм.
"Эта попытка отбросить нас обратно во времена, когда война была обычным политическим инструментом, когда на нашем континенте и в мире не было стабильного мирного порядка", - отметил канцлер Германии.
Напомним, правительство Шольце отмечает критики в связи с промедлением тяжелого вооружения Украине, крайне необходимого для отражения наступления России на Донбассе.
Его критикуют не только внутри страны, но и за рубежом. В частности, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Берлин не выполнил обещание о поставке танков "Леопард" вместо существующих польских танков, которые его страна предоставила Украине.
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