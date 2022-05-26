США ответили на шантаж РФ. Санкции в обмен на доступ к украинским портам снимать не будут

Санкции США не мешают экспорту сельскохозяйственной продукции из России, и Белый дом не будет снимать их в обмен на якобы разблокирование доступа к украинским портам, которое обещает Кремль. Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он подчеркнул, что санкции не будут сняты в ответ на "пустые обещания от Российской Федерации".

"У всех есть веские основания для скептицизма, когда мы слышим различные обещания и предложения из России. Это та же самая страна, которая месяцами утверждала, что не собирается вторгаться в соседнее государство и вести эту жестокую войну", - ответил Прайс.

Он подчеркнул, что санкции США были специально разработаны для того, чтобы разрешить экспорт сельхозпродукции и удобрений из России.

"Именно Россия продолжает дестабилизировать глобальные продовольственные рынки своей войной, своими добровольными экспортными ограничениями, которые повысили стоимость продуктов питания во всем мире", - заявил представитель Госдепартамента США.

Прайс отметил, что США находят ужасным то, что Россия стремится использовать в качестве оружия продовольствие и энергию, чтобы попытаться заставить мир подчиниться ей.

"В отличие от России, мы не заинтересованы в том, чтобы использовать еду против нуждающихся. Наши непродовольственные санкции останутся в силе до тех пор, пока Путин не прекратит эту жестокую войну против суверенитета Украины. И мы знаем, что самое быстрое решение проблемы роста цен на сырье, продовольствие, состоит в том, чтобы русские прекратили эту жестокую войну, чтобы Россия перестала блокировать украинские порты, прекратила нацеливаться на зернохранилища, на суда с зерном и положила конец этому насилию", - подытожил Прайс.

Он добавил, что США работают в этом направлении вместе с союзниками, и в первую очередь с украинскими партнерами.