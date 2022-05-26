Финансовые новости
- |
- 26.05.22
- |
- 12:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США ответили на шантаж РФ. Санкции в обмен на доступ к украинским портам снимать не будут
11:09 26.05.2022 |
Санкции США не мешают экспорту сельскохозяйственной продукции из России, и Белый дом не будет снимать их в обмен на якобы разблокирование доступа к украинским портам, которое обещает Кремль. Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Он подчеркнул, что санкции не будут сняты в ответ на "пустые обещания от Российской Федерации".
"У всех есть веские основания для скептицизма, когда мы слышим различные обещания и предложения из России. Это та же самая страна, которая месяцами утверждала, что не собирается вторгаться в соседнее государство и вести эту жестокую войну", - ответил Прайс.
Он подчеркнул, что санкции США были специально разработаны для того, чтобы разрешить экспорт сельхозпродукции и удобрений из России.
"Именно Россия продолжает дестабилизировать глобальные продовольственные рынки своей войной, своими добровольными экспортными ограничениями, которые повысили стоимость продуктов питания во всем мире", - заявил представитель Госдепартамента США.
Прайс отметил, что США находят ужасным то, что Россия стремится использовать в качестве оружия продовольствие и энергию, чтобы попытаться заставить мир подчиниться ей.
"В отличие от России, мы не заинтересованы в том, чтобы использовать еду против нуждающихся. Наши непродовольственные санкции останутся в силе до тех пор, пока Путин не прекратит эту жестокую войну против суверенитета Украины. И мы знаем, что самое быстрое решение проблемы роста цен на сырье, продовольствие, состоит в том, чтобы русские прекратили эту жестокую войну, чтобы Россия перестала блокировать украинские порты, прекратила нацеливаться на зернохранилища, на суда с зерном и положила конец этому насилию", - подытожил Прайс.
Он добавил, что США работают в этом направлении вместе с союзниками, и в первую очередь с украинскими партнерами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Законопроект о расстреле военнослужащих». Почему Рада превращается в «бешеный принтер»
|Кабмин отсрочил обязательное использование е-подписи на защищенном носителе
|США решили лишить Россию возможности обслуживать ее суверенный долг
|Антиреформа СБУ: как парламент предлагает изменить контрразведку и чем это опасно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США ответили на шантаж РФ. Санкции в обмен на доступ к украинским портам снимать не будут
|Глава Concorde Capital Мазепа ориентируется на завершение войны в конце 2023 года
|Швейцария намерена арестовать активы Иванющенко на $104 млн
|ЕС, США и Британия создали группу для координации усилий по расследованию военных преступлений РФ
|«Законопроект о расстреле военнослужащих». Почему Рада превращается в «бешеный принтер»
|Литва предоставит Украине БТР М113, военные грузовики и внедорожники
|Украину устраивает политика Китая - Зеленский
Это интересно
|Take-Two завершила приобретение Zynga за $12,7 млрд — пока что это самая крупная сделка в истории видеоигр
|Британия ищет альтернативу GPS из-за риска действий РФ
|Искусственный интеллект уничтожил вредоносное ПО менее чем за секунду
|The Wall Street Journal: Apple хочет, чтобы больше комплектующих для iPhone и MacBook производилось за пределами Китая
|Daimler Truck запускает в США в серию электрический грузовик Freightliner
|Новая BMW M4 CSL установила рекорд Нюрбургринга
|Intel построит лабораторию по разработке систем иммерсионного охлаждения за $700 млн