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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Глава Concorde Capital Мазепа ориентируется на завершение войны в конце 2023 года

09:54 26.05.2022 |

Политика

 

Война, начатая Россией против Украины, будет длиться долго, ориентировочно до конца 2023 года, и приведет к значительному падению уровня жизни в Украине, такие прогнозы закладывает для принятия решений основатель и глава инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

"Я думаю, что (завершение активных военных действий) – конец 2023. Путин и Россия, при всех наших бравадах, может воевать сколь угодно долго, например, пять лет. Понятное дело, что мы тоже не сдадимся, и повода для разговора нет: нам нужно вернуть свою территорию, включительно с Донбассом и Крымом", – пояснил он агентству "Интерфакс-Украина" свои ожидания в кулуарах организованного Фондом Пинчука Украинского завтрака в Давосе.

В то же время Мазепа уточнил, что называть сейчас точную дату завершения активных военных действий – "конечно, больше пальцем в небо".

Комментируя свой прогноз месячной давности, что Украина "вернется в 1996 год, к зарплатам в $150 долларов в эквиваленте, и это будет считаться нормой", глава Concorde Capital отметил, что "все туда идет очень уверенно: $150-200".

По его словам, международная финансовая помощь достаточна только "для поддержания штанов", чтобы правительство выплачивало социальные обязательства – 5-6 тыс. грн в месяц.

"В такой долгоиграющей затяжной войне понятно, что никакого полномасштабного восстановления бизнеса, экономики… Мы ужались, оставили костяк, на который можно будет потом наращивать мышцы, когда появится повод их наращивать", – описал ситуацию в компании Мазепа.

Concorde Capital – одна из ведущих украинских инвесткомпаний, основанная в 2004 году. Помимо брокерских и инвестиционных услуг также занимается прямыми инвестициями в такие сферы как медицина, рынок стройматериалов, недвижимость, энергетика, добыча полезных ископаемых и IT.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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