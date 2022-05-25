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Литва предоставит Украине БТР М113, военные грузовики и внедорожники
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о готовящейся новой военной поставке Украине.
Об этом он рассказал в своем Twitter в среду, пишет "Европейская правда".
"Мы готовим новую партию поддержки Украины. 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для разминирования) скоро будут доставлены в Украину!" - написал Анушаускас.
Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник заявил, что около 20 стран объявили о новых пакетах помощи в сфере безопасности для Украины.
Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.
Кроме того, Чехия передала Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы для борьбы с российским вторжением.
Канада закупила для Украины 20 000 артиллерийских снарядов стандарта НАТО, чтобы поддержать ее в защите от вторжения России.
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