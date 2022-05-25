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Канада передаст Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов для гаубиц
Канада закупила для Украины 20 000 артиллерийских снарядов стандарта НАТО, чтобы поддержать ее в защите от вторжения России.
Об этом заявила министр обороны Анита Ананд, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CBC.
Боеприпасы были куплены примерно за 98 миллионов канадских долларов ($76,32 миллиона) и вскоре должны были быть доставлены в Украину.
"Полномасштабное, незаконное и бессовестное вторжение Путина в Украину не может быть допущено и не будет успешным", - сказал Ананд сегодня в Украинском культурном центре в Виктории.
По словам Ананд, 155-мм снаряды поступили не из военного арсенала Канады, а были приобретены для безвозмездной передачи Украине. Снаряды совместимы с относительно новыми гаубицами М-777, которые Канада подарила Украине.
"Посредством военной помощи, экономической помощи, гуманитарной помощи и сильной политической поддержки на международных форумах Канада будет и впредь поддерживать Украину", - добавила министр.
Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник заявил, что около 20 стран объявили о новых пакетах помощи в сфере безопасности для Украины.
Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.
Кроме того, Чехия передала Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы для борьбы с российским вторжением.
По словам Остина, несколько стран объявили о передаче критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу.
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